شكرا لقرائتكم خبر عن سيشن جديد لعصام الحضرى مع آخر العنقود "شايان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، صوراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مع ابنته الصغرى شايان. ويتولى السد العالى فى الفترة الحالية تدريب ثلاثة حراس مرمى فى أحد الملاعب المجاورة لمقر سكنه، هم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى حارس الاتحاد السكندرى السابق، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وذلك خلال الفترة الحالية والتى تشهد توقف العديد من مسابقات الدورى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيرس كورونا، ويصطحب الحضري ابنته شايان بشكل دائم إلى تلك التدريبات.

الحضري وشايان

شايان الحضري

عصام الحضري عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية. Advertisements من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى. وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا. وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية. وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

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