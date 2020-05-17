شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بثلاثية ويحصد اللقب التاسع للكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 17 مايو 1942، حقق الأهلى لقب كأس مصر للمرة التاسعة فى تاريخه، بعد فوزه فى نهائى النسخة رقم "21" على منافسه التقليدى نادى الزمالك "المختلط آنذاك" حامل اللقب بثلاثية نظيفة ليحقق الأهلى الثنائية. سجل أهداف الأهلى أحمد مكاوى، ومحمد الجندى، وصالح الصواف.

دخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: "كمال حامد، الوحش، محمود حمدى "كروان"، حسين الفأر، صلاح عثمان، محمود المهيلمى، صالح الصواف، محمد الجندى، أحمد مكاوى، أمين شعير، ومنير حافظ"، بينما ضم تشكيل الزمالك كلا من: "يحيى إمام، بدرالدين، سعيد العربى، قدرى مصطفى، عبدالمجيد عزت، جلال قريطم، عبدالرحيم شندى، محمد لطيف، عبدالرحمن فوزى، عبدالكريم صقر، ومحمد حسن حلمى".

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.