شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة السوبر أمام الزمالك والإيقاف.. اللحظات الصعبة لكهربا منذ العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف النشاط الكروى خوفاً من تفشى وباء كورونا وعدم صدور القرار النهائي في أزمة محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى مع ناديه السابق الزمالك إلا أن اللاعب عاش لحظات صعبة منذ عودته لإرتداء القميص الأحمر ، وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف الأهلى، واستمر مع ناشئي الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011 ، فلقد كان كهربا شاهد عيان على خسارة الأهلى لكأس السوبر المحلى أمام الزمالك في المباراة التي كان يتمنى اللاعب أن يتوج بلقبها في ظهوره الأول أمام ناديه السابق ، وتوّج فريق الزمالك بلقب السوبر المحلي بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما باستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

كهربا كان قد أتم تعاقده مع الأهلي في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، قادمًا من أفيس البرتغالي، ليكتفي بلعب 10 مباريات فقط بين مختلف المسابقات، ومن ثم يتعرض لعقوبة تمنعه من المشاركة مع الأهلى ، حيث تورط اللاعب في عدة اشتباكات مع لاعبي الفريق الأبيض في مباراة السوبر.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم قبول التظلم المقدم من ناديى الأهلى والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصرى الذى أقيم بالإمارات فى 20 فبراير الماضى شكلا، وفى الموضوع قررت تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادى الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب نادى الزمالك إمام عاشور بجعلها الإيقاف 10 مباريات لكل منهما.

كهربا شارك مع الأهلي منذ تعاقده مع الفريق في 10 مباريات جاءت كلها كبديل، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي

Advertisements

وجاءت الـ10 مباريات بواقع 6 مباريات في الدوري المصري، و3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التي شهدت أحداثا تسببت في إيقافه

وخلال الـ10 مباريات، نجح كهربا في تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين، وجاءت جميع مساهماته الـ6 في تسجيل الأهلي في إطار مسابقة الدوري المصري، فيما لم ينجح في التسجيل أو الصناعة خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا أو السوبر المصري.

دخل كهربا في أزمة كبيرة مع نادى الزمالك في نهاية الموسم الماضى ، قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول التي أقيمت في شهر مارس الماضي، بسبب تجديد تعاقده والمقابل المادى، وهو ما جعل اللاعب يفسخ عقده مستندًا على عدم قانونية توثيق العقد واستخراج بطاقة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى .

توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.