شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد 3 شروط لرحيل أى لاعب فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يأتى على رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسبًا للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله، وتأتى تلك الاشتراطات من جانب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على حقوق النادى فى مختلف اللاعبين لوضع تلك الاشتراطات أمامهم قبل استقدام أى لاعب لعرض لتسويقه خلال الفترة المقبلة، لذا قامت إدارة الكرة بالنادى الأبيض بوضع هذه الاشتراطات أمام أى لاعب قبل بداية الميركاتو الصيفى المُقبل.

وأوضحت إدارة الكرة بنادى الزمالك إنه حتى اللحظة الجارية لم يصل عرضًا رسميًا لأى لاعب بالفريق، وإن كل ما يدور مجرد أحاديث شفوية لوسطاء، لذا يسعى مسئولى الأبيض للتركيز خلال الفترة المقبلة، على التحديات التى تنتظر الفريق فى حال استئناف النشاط الرياضى المتوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى

وكان الزمالك، قد نجح تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية.