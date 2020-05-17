محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.
الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر أجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.
واختار الخليج 365 محمد عبد الواحد، أحد أفراد الجيل الذهبي للزمالك مع بداية الألفية الجديدة ليكون بطل الحلقة رقم 12 من سلسلة عقود زمان.
يتذكر عبد الواحد بدايته مع كرة القدم والتي كانت مع فريق الترسانة واستمر 3 مواسم، حينها انضم لصفوف منتخب الشباب تحت قيادة شوقي غريب.
ولا ينسى مشاركته مع منتخب مصر للشباب مع شوقي غريب والمشاركة في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم في الأرجنتين.
وأوضح، أنه أثناء تواجده مع منتخب مصر للشباب دخل الزمالك في مفاوضات معه لضمه، عن طريق حلمي طولان والمهندس هاني زاده.
وأشار إلى أنه وافق على الانتقال للزمالك عام 2001 بعقد قيمته ٧٥ الف في الموسم وبعد ذلك ارتفع العقد ليصل إلى ٤٥٠ الف جنيه في الموسم.
وأتم تصريحاته:" المكافآت وقت تواجدي في الزمالك كانت تتراوح بين ٢٠٠٠ الي ٤٠٠٠ جنيه في المباراة ومكافأة الفوز بدوري ابطال أفريقيا كانت 35 ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الواحد: وقعت للزمالك مقابل 75 ألف جنيه.. ومكافأة الأبطال 35 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.