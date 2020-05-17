رياضة | برشلونة يلجأ إلى يوفنتوس على حساب مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يلجأ إلى يوفنتوس على حساب مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ​برشلونة​ الإسباني لعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس الايطالي بدلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن أن برشلونة يرفض رحيل الظهير الأيمن نيلسون ​سيميدو​ إلى مانشستر سيتي ويستعد لعقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس لضم ميراليم بيانيتش من البيانكونيري.

فيما يهدد ناديا ريال مدريد وبرشلونة عودة الدوري الإسباني المتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن هناك تدابير صحية من أجل العودة لكن يوجد 7 أندية لن تتخذ وزارة الصحة نحوها أي إجراءات لتخفيف الإغلاق.

وأشارت الصحيفة أن تلك الأندية يتصدرها قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة لأندية أتليتيكو مدريد وبلد الوليد وإسبانيول وخيتافي وليجانيس موضحة أن الأندية لاتزال في المرحلة "صفر" وهي تعني استمرار التدريبات الفردية فقط، وبالتالي تأجيل عودة مباريات الليجا.

مواعيد عودة الدوريات الأوروبية

وبدأت الروح تعود إلى ملاعب كرة القدم بعد توقف كل دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد إذ بدأت قارة أوروبا في إعلان مواعيد العودة بدون جمهور بداية من الدوري الألماني الذي عاد في 16 مايو.

وتستأنف الدوريات في بروتوكولات معينة تحت تدابير صحية صارمة لكي تتمكن من استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس الماضي

وحسمت بعض الدول الأوروبية مواعيد العودة بل تم خوض بعض المباريات في الدوري الألماني وجاءت المواعيد كالتالي:

جزر فارو: التاسع من مايو

ألمانيا: 16 مايو

التشيك: 23 مايو

الدانمارك: 28 مايو

صربيا: 30 مايو

النمسا: الثاني من يونيو

البرتغال: الرابع من يونيو

كرواتيا: السادس من يونيو

تركيا: 12 يونيو

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النرويج: 16 يونيو

روسيا: 21 يونيو

فنلندا: الأول يوليو

وتأمل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، في السير على خطى ألمانيا، لكن الوضع ما زال معقدا في ظل المخاوف الصحية والشروط المفروضة من السلطات المحلية لمنح الضوء الأخضر. لكن ذلك لم يمنع الاتحادات ورابطات الدوري من تحديد مواعيد مبدئية للعودة.

مواعيد مبدئية للكبار

رومانيا: 27 مايو

بولندا: 29 مايو

إنجلترا: منتصف شهر يونيو

إسبانيا: 12 يونيو

إيطاليا: 13 يونيو

اليونان: 14 يونيو

سويسرا: 20 يونيو

بات الدوري الهولندي أول بطولة في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر ولم يتوج الاتحاد المحلي أي فريق باللقب، وجمّد الهبوط والصعود.

وسارت فرنسا على خطى هولندا، لكن باريس سان جرمان تمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري بعد الإعلان في نهاية أبريل عن إنهاء الموسم.

وجاء القرار في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء إدوار فيليب أكد فيها تجميد النشاط الرياضي حتى سبتمبر.

وأدى قرار الرابطة إلى هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة الأولى. وسيمثل فرنسا في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل كل من سان جيرمان ومارسيليا ورين.

وقررت الحكومة البلجيكية تعليق منافسات كرة القدم حتى 31 يوليو، حالها كحال النشاطات الرياضية، ما ساهم بتسهيل مهمة رابطة الدوري باتخاذ قرار إنهاء الموسم وتتويج بروج باللقب.

وتوّج بروج بفضل هذا القرار الذي أسقط أيضا فاسلاند-بيفيرين إلى الدرجة الثانية، بلقبه السادس عشر نتيجة تصدره للدوري بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه بعد 29 مرحلة من أصل 30 في الموسم المنتظم الذي تليه عادة مرحلة البلاي أوف بمشاركة أول ستة أندية في الترتيب.