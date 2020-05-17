رياضة | مدافع برشلونة يرفض الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدافع برشلونة يرفض الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي صامويل أومتيتي موقفه من الرحيل عن صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل المعاناة منذ فوزه بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، حيث تعرض لسلسلة من الإصابات جعلته خارج حسابات قلعة كامب نو.

وذكر موقع لو سبورت أن أومتيتي لا يريد مغادرة برشلونة بل يرغب في الاستمرار مع الفريق، والقتال من أجل استعادة مركزه في التشكيل الأساسي.

ورفض صامويل أومتيتي الدخول في صفقة تبادلية مع انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أو استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووضع برشلونة صامويل أومتيتي على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية مثل نابولي وتوتنهام وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.

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ميسي يرد على كيكي سيتين

فيما رد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد فريق برشلونة على ما أثير عن عدم قدرة فريقه على المنافسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا.

وقال ميسي لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "ربما أساء المدرب كيكي سيتين فهم ما قلته، قلت أنه اذا لعبنا بنفس مستوانا قبل التوقف لن نكون قادرين على الفوز بدوري أبطال أوروبا.. لم أشكك أبدًا في الفريق، ولا في جودته، وليس لدي شك في قدرتنا على الفوز بكل البطولات، ولكن ليس من خلال الطريقة التي كنا نلعب بها، ربما يكون الإيقاف قد أفادنا على المدى الطويل".

وأضاف ميسي: "كل شخص لديه رأيه وله احترامه، لقد لعبت في دوري الأبطال في كل المواسم السابقة، والطريقة التي كنا نلعب بها لن تكون كافية لنفوز باللقب.. أعتقد أنه في هذا الوضع الحالي، كل شيء سيكون مُختلفًا وغريبًا في سوق الانتقالات، ولكن عليهم الاختيار بشكل جيد وصحيح، حتى نتمكن من تحسين ما لدينا بالفعل".