رياضة | لأول مرة.. الأندية الإسبانية تعود للتدريبات الجماعية غدا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. الأندية الإسبانية تعود للتدريبات الجماعية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن أندية الدوري الإسباني يمكنها العودة لاستئناف التدريبات بدءًا من غد الإثنين بعد توقف دام قرابة الشهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويمكن للأندية في دوري الدرجتين الأولى والثانية ومنها برشلونة المتصدر، وغريمه ريال مدريد، التدريب في مجموعات صغيرة، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار الفيروس بين اللاعبين.

Advertisements

وأكدت التقارير أن رابطة الدوري الإسباني أبلغت الأندية أن بوسعها بدء التدريبات في مجموعات تصل إلى 10 لاعبين بحد أقصى بدءا من 18 مايو بناء على توصية مسؤولى الصحة الصادرة أمس السبت.

واقتصر المران بعد عودته هذا الشهر على تدريبات فردية، لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي في أسبانيا في مارس الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا، ولكن بدءا من الإثنين سيدخل أندية الدرجة الأولى والثانية إلى مرحلة جديدة، وسيتم التدريبات في مجموعات صغيرة، إلى أن يسمح بالتدريبات الجماعية المعتادة.