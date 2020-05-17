شكرا لقرائتكم حسين الشحات يقرر إغلاق باب العروض الخارجية.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق حسين الشحات لاعب الاهلي باب العروض الخارجية بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق رحيله لأحد الأندية الخليجية بعد عرض الأمر عليه، حيث أكد المدرب السويسري أن الشحات من العناصر الأساسية التي لا غني عنها ويصعب تعويضه حال التفريط فيه، وهو نفس موقف حسين الشحات نفسه الذي طلب من الوسطاء عدم الحديث معه فى أى عروض فى الوقت الراهن، وأكد حسين الشحات أنه مُصر على استكمال مسيرته فى الأهلى لمساعدة زملائه على تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات بعد استئناف النشاط الكروي، خاصة أن اللعب للأهلى يعد حلمه الكروى منذ الصغر، وهو الأمر الذى دفعه لترك العين الإماراتى والموافقة على عرض الانتقال الأهلى ، ويرفض الأهلي التفريط في حسين الشحات لسبب أخر وهو احتمالية رحيل رمضان صبحي بنهاية الموسم فور انتهاء اعارته من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي حيت تجد الإدارة الحمراء صعوبة في الابقاء عليه بسبب سعره المرتفع.

من ناحية أخرى ، رفض المدير الفني للأهلي فكرة التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما تلقى تقريراً من لجنة التخطيط بالأهلي بأكثر من لاعب مُرشح لتدعيم دفاع الفريق ومنهم أحمد أيمن منصور الذى يرى أكثر من مسئول أهلاوي أنه لاعب مُفيد ومهم فنياً خاصة وأنه يُجيد اللعب في مركز الدفاع أو كظهير أيسر، وتم طرح الأمر على المدرب السويسري رينيه فايلر لكن الأخير أكد أن الأهلي ليس بحاجة لضم لاعب بيراميدز لوجود لاعبين في الأهلي بنفس مهاراته وقدراته الفنية بما يعني أنه لن يُضيف للقلعة الحمراء مع التقدير التام لقدراته وإمكانياته الفنية ليتم إغلاق ملف ضم ظهير بيراميدز مُبكراً بناءً على رؤرية السويسري رينيه فايلر الذي يُعد الأمر الناهي في فريق الكرة ويمنحه مسئولو القلعة الحمراء كافة الصلاحيات في الفريق.

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موقف فايلر الرافض لضم أحمد أيمن منصور تسبب في إغلاق ملف تدعيم الجانب الدفاع للأهلي تقريباً بعدما فشلت محاولات ضم أحمد حجازي نجم ويست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الأول فقد أعلن المدير الفني أنه ليس بجاجة لضم لاعبين في الخط الخلفي للأهلي بعدما فشلت صفقة أحمد حجازي وبعدما أعلم رفضه ضم أحمد أيمن منصور وشدد المدرب السويسري على أنه يحتاج لتدعيم الجانب الهجومي في الفريق كما سبق وحدد برغبته في ضم جناح أو جناحين يميناً وشمالاً وكذلك صانع ألعاب ثم يأتي تدعيم الهجوم أذا كانت هناك صفقة قوية في الهجوم .