شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض الصفقات التبادلية فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك، دخول لاعبى الفريق الأساسيين فى أية صفقات تبادلية فى الانتقالات المقبلة بعد عروض الوسطاء خلال الفترة الماضية حول وجود رغبة من بعض أندية الدورى فى الحصول على بعض اللاعبين من قوام الزمالك مثل مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق فى صفقة تبادلية وهو ما ترفضه إدارة الكرة بالزمالك، حيث يعد مصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، رغم عدم مشاركته بصفة منتظمة قبل التوقف الحالى من القوام الأساسى للفريق حيث كان من المقرر، أن يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسى من قبل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، إلا أن توقف النشاط الكروى لتجنب انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، حيث لم يشارك اللاعب هذا الموسم سوى فى 12 مباراة بواقع 248 دقيقة، مع الأبيض.

وينتظر مسؤولو الزمالك، تقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، بشأن الاحتياجات الخاصة بالموسم المقبل للتحرك نحو إتمامها بصورة رسمية بعدما أكد الفرنسى أنه لا يمكنه فى الوقت الحالى تحديد احتياجاته أو رأيه فى اللاعبين الحاليين وتقييمه النهائى بشأن عدد من الأمور انتظارا لموقف النشاط الكروى هذا الموسم، حيث تسبب توقف الدورى، بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لتجنب انتشار فيروس كورونا، فى تمهل كارتيرون فى إعداد تقرير النهائى بشأن قائمة الفريق فى الموسم الجديد.

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فيما يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون، متابعة حالة جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية مع الاطلاع على التقرير الطبى بشكل دورى الذى يقوم بإعداده الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة مع تحذير اللاعبين من التهاون فى التدريبات المنزلية وذلك من أجل الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية خلال فترة التوقف الحالية خاصة إن الفريق سيكون لديه ارتباط هام عقب تحديد مصير النشاط الكروى فى القارة السمراء.

ويرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى كان من المقرر إقامتها خلال الشهر الجارى، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيلها لحين إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، لذا يسعى كارتيرون نحو حفاظ اللاعبين على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم.