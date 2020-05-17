اتحاد الكرة مستعد لتطبيق التجربة الألمانية لاستئناف الدوري المصري

قال عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، محمد فضل، إن اللجنة اتخذت جميع الاحتياطات الطبية تحسبا لاستئناف النشاط الرياضي في مصر في أي وقت.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أمس السبت، قال فضل: "اتخذنا التدابير الطبية اللازمة تحسبا لعودة النشاط الرياضي في مصر، وعلى استعداد لتطبيق تجربة الدوري الألماني في الدوري المصري".

وأضاف عضو اللجنة الخماسية: "نتابع عن كثب جميع الخطوات التي تتخذها الدوريات الأوروبية مثل: الإيطالي والإنجليزي، للاستفادة من تجاربهم في عودة النشاط الرياضي"، مؤكداً أن الملف في يد وزارة الشباب والرياضة والتي سوف توضح كافة الأمور لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بعودة النشاط الرياضي.

وأردف: "منذ يومين قرأت تصريحاً من أحد رؤساء الأندية، يقول إن هذا تدخل حكومي بعودة النشاط، أحزن من أن هناك عدم وعي من المسئول".

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وأضاف فضل: "أطالبه بمراجعة كل الملفات وخطابات الاتحاد الدولى كون وباء كورونا أمراً عالمياً".

وتابع: "أتمنى من المسئولين أن يكونوا على قدر من الاستيعاب وتصريحاتهم تكون محترمة في ظل هذه الظروف، والدولة ليست في حمل أن يكون هناك كلام خاطئ، ويسبب بلبلة في الشارع الرياضي".

وكان رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، قد انتقد تصريحات محمد فضل بشأن عودة الدوري بقرار من الحكومة المصرية، وأنه يعد تدخلاً حكومياً.

يشار إلى أن اتحاد الكرة كان قد أعلن تمديد إيقاف النشاط الرياضي ومسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية شهر مايو الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.