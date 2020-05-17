نتيجة مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين فى الدوري الالماني

يحل بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً على يونيون برلين فى أهم مباريات اليوم الاحد 17-5-2020 على ملعب “ستاديون آن دير ألتين فورشتيري”، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البوندسليجا، وذلك بعد العودة من توقف دام لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين العملاق البافاري وفريق العاصمة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتُنقل المباراة على قناة سكاي سبورت الألمانية الأولى، بالاضافة إلى قناة بي إن سبورتس 6، المختصة في نقل مباريات الدوري الألماني، ويُعلق على المباراة المعلق الرياضي المصري “على محمد على”.

يدخل بايرن ميونخ هذا اللقاء كمتصدر لجدول ترتيب الدوري الألماني البوندسليجا برصيد 55 نقطة بفارق أربع نقاط عن دورتموند الثاني، وبفارق خمس نقاط عن ريد بول لايبزيج الثالث، أما يونيون برلين فيحتل المركز الـ11 برصيد 30 نقطة بفارق سبع نقاط عن شالكه صاحب المركز السادس المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويعبر لقاء بايرن ميونخ ويونيون برلين بالدور الأول لحساب الجولة الـ9 فى الدوري هذا الموسم 2019-2020 هو اللقاء الرسمي الوحيد بين الفريقين، والذي اقيم على ملعب “أليانز آرينا”، والذي شهد فوز بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، سجل هدفي البايرن (بنيامين بافارد، روبرت ليفاندوفسكي)، بينما سجل هدف يونيون برلين الوحيد اللاعب (سيباستيان بولتير) من ضربة جزاء، وأضاع اللاعب (سيباستيان اندرسون) ضربة جزاء آخري.