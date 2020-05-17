رياضة | إنبي يحسم انتقال أسامة جلال إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يحسم انتقال أسامة جلال إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع أسامة جلال لاعب الفريق البترولي لا أساس لها من الصحة.

تصريحات مدير الكرة بنادي إنبي

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت أن ما تردد في بعض المواقع والصحف بشأن انتقال أسامة جلال إلى الأهلي مجرد اجتهاد من البعض.

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وقال مدير الكرة لإنبي: للأسف هناك من يتبرع ويردد تصريحات على لسانى دون الرجوع لى شخصيًا.

وطالب مدير الكرة من مروجي الشائعات تحري الدقة لأن الكلمة أمانة ومن غير المعقول أن يطلق البعض شائعات وتصريحات دون الرجوع لصاحب القرار.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت أحاديث توكد قرب توقيع أسامة جلال نجم إنبي للأهلي وهو ما تم نفيه من قبل مدير الكرة بالفريق البترولي.