رياضة | الترجي ينسحب من سباق موليكا والأهلي يقترب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر الترجي ينسحب من سباق موليكا والأهلي يقترب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية تونسية مساء أمس السبت عن انسحاب نادي الترجي الرياضي التونسي من سباق التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سباق التعاقد مع موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي

وذكرت صحيفة "الصريح" التونسية، أن الترجي صرف النظر عن ضم موليكا بسبب مغالاة مازيمبي المادية في الصفقة خاصةً أن النادي التونسي يعاني من أزمة مالية.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي طلب الحصول على خدمات المهاجم الكونغولي وقدم عرضا مغريا قدره 2.5 مليون دولار مقابل الحصول على خدمات موليكا.

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واضافت الصحيفة أن مازيمبي طلب الحصول على 3 مليون دولار مقابل ضمه، كما رفض اللاعب الحصول على 300 ألف دولار راتبا سنويا وطلب الحصول على 600 ألف دولار.

وتابعت الصحيفة أن موليكا تلقى عدة عروض أبرزها من الأهلي والهلال السوداني بالإضافة إلى عدة فرق فرنسية أبرزها مونبيليه وأوليمبيك مارسيليا وأجاكسيو.