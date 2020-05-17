رياضة | جاريث بيل يرد على رغبة ريال مدريد في رحيله

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يرد على رغبة ريال مدريد في رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تقرير صحفي انجليزي مساء أمس السبت عن نية ريال مدريد، التخلص من الويلزي جاريث بيل نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل جاريث بيل

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ريال مدريد بات مستعدًا لفسخ عقد بيل حال رفض الرحيل في الصيف.

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وأوضحت الصحيفة وجود اهتمام من أندية نيوكاسل وتوتنهام، لكن بيل لا ينوي الرحيل عن صفوف الميرنجي، حتى نهاية عقده في صيف 2022.

وأضافت الصحيفة: "المشكلة التي تواجه الأندية المهتمة بالتعاقد معه، راتبه الضخم والذي يجعله متمسكا بالبقاء في صفوف ريال مدريد".

من جانبه قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد رفض عرضًا من الدوري الصيني لبيل، لأن النادي رفض دفع مقابل مالي في الصفقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الريال لن يتخلى عن بيل مجانًا وتسعى إدارة الملكي للتخلص منه هو وخاميس رودريجيز بمقابل جيد لتمويل الصفقات الجديدة، ولذلك سيتم تقليل المطالب المادية المرتفعة لتسهيل رحيل الويلزي.