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رياضة | تقارير مغربية تكشف مصير بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير مغربية تكشف مصير بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم عن مصير البطولات الأفريقية دوري الابطال وكأس الكونفدرالية فى ظل وجود والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.

 

وتحدثت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يدرس إقامة مباريات نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية فى بلد محايدة.

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وكشفت إذاعة "راديو مارس" المغربية، أن القرار الأقرب اتخاذه هو إعلان استنئاف البطولة الأفريقية على مستوى الأندية في بلد محايد، وذلك بناءا على نقاش طويل من أعضاء الكاف.

 

وأضافت الإذاعة المغربية، أن أعضاء الكاف ناقشوا العديد من الخيارات لعل أبرزها إقامة باقي المباريات في بلد محايد.

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