رياضة | أندية كبرى تطمح في ضم جيرالدو الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر أندية كبرى تطمح في ضم جيرالدو الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب عدد من الأندية الحصول على خدمات الانجولي جيرالدو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر مسئولو الأهلي البدء خلال الأيام المقبلة في مناقشة هذه العروض، للموافقة على إعارته فى الموسم المقبل.

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جاء ذلك بعدما طالب السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة رحيل جيرالدو لعدم الحاجة إليه.

وكانت تلقت لجنة التخطيط بالأهلي في الوقت الأخير، عرضا من نادي الصفاقسي التونسي لاستعارة اللاعب لمدة موسم، بالإضافة إلى عرض من أول أغسطس الأنجولى لاستعادة اللاعب.

يشار إلى أن جيرالدو كان قد أبلغ إدارة الأهلى برغبته فى الرحيل خارج مصر ورفض كل العروض التي تلقاها من أندية الدوري المصري، ومن المنتظر أن تحسم لجنة التخطيط مصير اللاعب خلال الأيام المقبلة.