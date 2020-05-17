رياضة | برشلونة وريال مدريد يعرقلان عودة الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة وريال مدريد يعرقلان عودة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن وجود عراقيل من قبل قطبي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد بشأن استىناف مباريات الليجا مرة أخرى.

واتخذت وزارة الصحة الإسبانية وبعض الجهات المعنية برنامجاً من شأنه تخفيف الإجراءات الوقائية وعودة النشاط مجدداً.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية، فإنه يوجد 7 أندية لن تتخذ وزارة الصحة نحوها أي إجراءات لتخفيف الإغلاق.

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وأضافت الصحيفة أن تلك الأندية يتصدرها قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة لأندية أتليتيكو مدريد وبلد الوليد وإسبانيول وخيتافي وليجانيس.

وأكدت الصحيفة، أن الأندية لاتزال في المرحلة "صفر" وهي تعني استمرار التدريبات الفردية فقط، وبالتالي تأجيل عودة مباريات الليجا.

ونوهت الصحيفة، أن المرحلة الأولى ستعني الإنتقال للتدريبات في مجموعات، أو أزواج مع مراعاة البروتوكولات المخصصة.

وتوقفت بطولة الدوري الإسباني منذ منتصف مارس الماضي منذ الجولة 27، حيث يتصدر برشلونة البطولة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.