رياضة | "كاف" يصرف مكافآت استثنائية لفرق دوري الأبطال والكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 08:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كاف" يصرف مكافآت استثنائية لفرق دوري الأبطال والكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أمس السبت، عن قراره الاستثنائي بخصوص صرف الجوائز المالية للأندية المشاركة في مرحلة المجموعات لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية للموسم الجاري.

وجاء في بيان الكاف: "في ضوء المخاوف المتزايدة لوباء كورونا، مما أدى إلى تعليق أنشطة كرة القدم في جميع أنحاء القارة الأفريقية، قررنا تسريع دفع الشريحة النهائية من المكافآت المالية للأندية المشاركة في منافسات الأندية للموسم الجاري 2020/2019".

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن توزيع الجوائز المالية بمثابة خطوة لتقليل العبء المالي على الأندية الـ 32 التي وصلت إلى مراحل المجموعات من دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية، خلال هذه الأوقات العصيبة".

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وأضاف البيان: "ستستلم الأندية مستحقاتها بناء على أموال الجائزة المحددة لكل مسابقة حتى دور الثمانية، عندما تم تعليق المسابقتين إلى أجل غير مسمى بسبب الوباء العالمي".

وأشار البيان "الحد الأدنى المضمون للأندية المشاركة في دوري الأبطال هو 550 ألف دولار أمريكي و275 ألف دولار أمريكي للفرق المشاركة في كأس الكونفدرالية".