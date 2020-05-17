شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يُصحح خطأ عبد الحفيظ ويحافظ على حقوق الأهلي في أزمة سعد سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب الشديد سيطرت على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد خطأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في ملف سعد سمير، عقب رفع أسمه من القائمة في يناير الماضي لقيد محمود عبد المنعم الوافد الجديد، خاصة وأن سعد سمير كان قد تعرض لإصابة طويلة في وقتها، وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي سبب الأزمة معلقاً :"الأزمة ليست في رفع أسم سعد سمير فذلك يعد أمر طبيعي وحدث مع لاعبين أخرين منهم كريم نيدفيد، لكن حدث خطأ فادح مع سعد سمير وهو عدم توقيع المدافع الدولي على عقد جديد في وقتها، مما جعل اللاعب حراً ويحق له التوقيع لأي ناد بداية من الموسم المقبل"

وتابع المصدر :"محمود الخطيب تدخل لإنهاء الأزمة وتحدث مع سعد سمير وأكد حاجة النادي لجهوده، وهو الامر الذي وافق عليه اللاعب ورحب بالتوقيع على عقد جديد لتصحيح خطأ جهاز الكرة وبالتحديد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وأضاف المصدر أن الإدارة ستحاول تعديل عقد سعد سمير تقديراً لموقفه، والذي يؤكد على انتمائه الشديد للنادي وعدم استغلاله الموقف لصالحه خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض مغري خلال الساعات الماضية فور افتضاح الأزمة من قبل اتحاد الكرة.

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