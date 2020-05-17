جدول مباريات اليوم الاحد 17-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الاحد الموافق 17-5-2020، الذي سيشهد استئناف باقي مباريات الجولة الـ26 من الدوري الألماني، بالإضافة إلى استمرار عجلة الدوري الكوري الجنوبي والدوري البيلاروسي، مع عودة الدوري التايواني.

والبداية من ألمانيا، مع ثاني ايام مباريات الجولة الـ26 من الدوري الألماني، حيث يواجه فريق “كولن” نظيره “ماينز” في تمام الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 16:00 تنطلق صافرة بداية مباراة “بايرن ميونخ ويونيون برلين” على ملعب الأخير.

ويعتبر الدوري الألماني أول دوري أوروبي يستأنف نشاطه مرة أخرى داخل القارة العجوز، بعدما لُعبت 6 مباريات امس السبت، ومن ابرز نتائجها تحقق فريق “بوروسيا دورتموند” فوزًا كاسحًا على غريمه التقليدي “شالكه” برباعية نظيفة في المباراة التي اقيمت بدون جمهور على ملعب “سيجنال ايدونا بارك”، بينما خسر “إينتراخت فرانكفورت” امام “مونشنجلادباخ” بنتيجة (3-1).

نذهب إلى كوريا الجنوبية، حيث ستلعب اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الثانية من الدوري الكوري الجنوبي الممتاز، أبرزها مواجهة فريق “سوون سامسونج” ونظيره “أولسان هيونداي” على ملعب الاول، وتبدأ المباراة في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، باقي مباريات الجولة سنتعرف عليها من خلال الجدول.

وفي بيلاروسيا تلعب اليوم 3 مباريات في الجولة التاسعة من الدوري المحلي الممتاز، ابرزها مواجهة “دينامو مينسك وإسلوش مينسك”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

ننتقل إلى الدوري التايواني الممتاز حيث يشهد اليوم 4 مباريات في افتتاح مباريات الجولة السادسة، تلعب جميعها في نفس التوقيت، سنتعرف عليها من خلال الجدول.

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والتالي جدول مباريات اليوم الاحد 17-5-2020

مباريات الدوري الألماني – الجولة 26

كولن – ماينز 05. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

يونيون برلين – بايرن ميونيخ. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 26

أرمينيا بيليفيلد – اوزنابروك. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

فيورث – هامبورج. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Sky Sport Bundesliga 4 HD

سانت باولي – نورنبيرغ. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Sky Sport Bundesliga 6 HD

فيهين فيسبادن 2 – شتوتجارت. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 6.

مباريات الدوري الكوري الجنوبي – الجولة الثانية

سوون سامسونج – أولسان هيونداي. الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

سيونغنام إف سي – إنشيون يونايتد. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

إف سي سيئول – غوانغجو إف سي. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Croatia.

مباريات الدوري البيلاروسي الممتاز – الجولة التاسعة

بلشاينا بابرويسك – فيتبسك. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

دينامو مينسك – إسلوش مينسك. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

اف كي روة برست – سمولوفيتشي. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

مباريات الدوري البيلاروسي الدرجة الأولى – الجولة السادسة

كرومكاشي مينسك – نافتان نوفوبولوتسك. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

سولنيم – سموركون. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

سبوتنيك ريتشيتسا – غوميل. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

الدوري التايواني الممتاز – الجولة السادسة

تايشونغ – تايشنغ ليونز. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

نتيوبس – تاي باور. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

تاينان سيتى – هانغ يوين. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

جامعة مينغ تشوان – تاتونج. الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.