رياضة | إنبي يسعى لضم إسلام صالح في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يسعى لضم إسلام صالح في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي إنبي لضم إسلام صالح، لاعب وسط الفريق الأول للكرة لنادي إف سي مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت التقارير أن مجلس إدارة نادي إنبي، برئاسة زكريا السيد، قرر تقديم عرض رسمي لنادي مصر، عقب حسم مصير النشاط الرياضي، في ظل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن إنبي يخطط للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي، بعدما قدم آداء جيد في الدور الأول من هذه النسخة من بطولة الدوري الممتاز.

ويعد إنبي هو أحدث المنضمين للصراع على إسلام صالح، والذي ارتبط اسمه مؤخرا، بالزمالك والاتحاد وسموحة السكندري.

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وينتهي عقد إسلام صالح مع نادي إف سي مصر، في نهاية الموسم المقبل، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية، 150 ألف يورو.

يذكر أن صالح انضم إلى صفو إف سي مصر، في بداية الموسم الحالي، وشارك مع الفريق في 15 مباراة، تنوعت بين 14 مباراة في الدوري، ومباراة في كأس مصر، ولم يحرز أي أهداف، فيما صنع هدفت واحدا.

وخاض اللاعب 84 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، طوال مسيرته الكروية، صنع خلالهم هدفين، ولعب 8 مباريات ببطولة كأس مصر.