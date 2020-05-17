رياضة | أول لاعب مصاب بـ كورونا في مصر يطلب الدعاء لوالدته بالتعافي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول لاعب مصاب بـ كورونا في مصر يطلب الدعاء لوالدته بالتعافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي جمهورية شبين على موقع "فيسبوك" في الساعات القليلة الماضية، عن إصابة قائد الفريق أحمد الشرقاوي بـ فيروس كورونا المستجد .

وذكر بيان النادي، إن النائب أحمد الخشن رئيس نادي جمهورية شبين، اتصل هاتفيا باللاعب أحمد الشرقاوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي أصيب بـ فيروس كورونا وتم حجزه بالحجر الصحي بشبين الكوم.

وقال أحمد الشرقاوي، لاعب فريق جمهورية شبين، والمصاب بـ فيروس كورونا، إنه يتواجد في مستشفى العزل بالمنوفية منذ 4 أيام، مطالبًا الجميع بالدعاء لوالدته حتى تتمكن من التعافي من الفيروس.

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وذكر الشرقاوي في تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورتس" : أتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادي جمهورية شبين، والذي يتواصل معى بشكل مستمر.

وأتم تصريحاته أنه تلقى عدوى كورونا من والدته بسبب مخالطتها والتواجد معها في المستشفى.