رياضة | رد مفاجئ من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد اقتراب إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد مفاجئ من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد اقتراب إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي علي أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول مصير الدوري المصري الممتاز وإمكانية إلغائه هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بالإضافة إلي تأخر إدارة النادي في تطوير ملعب "التتش" المخصص لتدريب الفريق الأول بالنادي.

وقال سراج:"لا بد أن يكون في قرار قوي وجرئ من المسؤولين عن الكرة المصرية بخصوص النشاط الكروي لأن الضرر الاقتصادي الواقع على الأندية التي تتطالب بالإلغاء لن يستطيعوا التحمل للأسف".

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وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:" تطوير ملعب "التتش" سؤال يوجه لمجلس الإدارة بالكامل، والجهاز الفني قبلهم لأن القرار عندهم ما طلب مني كناحية فنية وعروض هندسية قمت به وزيادة منذ أكثر من سنة أحضرنا الذين عملوا في كأس الأمم الإفريقية قبل ما يعملوا هنا، وقمنا بتصور فني ومالي وزمني كامل لأرضية "التتش" لكن القرار ليس قراري وحدي، هنا مجلس إدارة وجهاز فني مسؤول ومطالب أن يقول احتياجاته".

يذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز تم وقفها من شهرين لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.