رياضة | وزير الشباب والرياضة يوضح حقيقة إلغاء الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يوضح حقيقة إلغاء الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حقيقة ما تردد من أنباء حول إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال صبحي:"كل عام والجميع بخير وتقبل الله طاعتكم، لا يوجد أي قرار من جانب الوزارة لإلغاء النشاط أو البطولات حتى الآن، ندرس مع وزارة الصحة كافة الإجراءات الوقائية الملزمة حال استئناف أي نشاط رياضي أو فتح مؤسسة رياضية، للعرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يخص جائحة كورونا".

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وأضاف:"في حالة وجود أي قرار، سيتم الإعلان رسميًا من خلال مجلس الوزراء نتمنى الخير لكل الرياضيين في مصر، وندرك حساسية القرار في ظل الظروف الراهنة".

يذكر أن العديد من الوسائل الإعلامية المصرية قد أكدت اقتراب إلغاء الموسم الكروي في مصر هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد وان هذا سيتم الإعلان عنه رسميا خلال الأيام المقبلة.