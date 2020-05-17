رياضة | طارق مصطفى: أحمد فتحي كان لاعب كرة يد مميز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر طارق مصطفى: أحمد فتحي كان لاعب كرة يد مميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طارق مصطفى، مدرب عام منتخب مصر الأول، أن الفنان الكوميدي أحمد فتحي كان يلعب كرة يد في فترة الشباب.

وأضاف مدرب عام منتخب مصر الأول، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك:" فتحي كان لاعب دائرة مميز في كرة اليد وكان يستغل قوة بنيانه في التهديف بشكل رائع".

وقال طارق مصطفى ممازحًا الفنان أحمد فتحي:" كان بياكل كل السندوتشات لما كنا بناكل سوا مع بعض زمان".

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وأكد أحمد فتحي في تصريحاته خلال استضافته في برنامج "زملكاوي"، أنه يتابع الفريق الأبيض منذ صغره بسبب والده الذي كان الداعم الأول له، وأنه معجب بما يقدمه طارق حامد في الملعب.