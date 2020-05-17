رياضة | حازم إمام يرد على منتقدي طارق حامد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر حازم إمام يرد على منتقدي طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حازم إمام ، نجم نادي الزمالك، عن رفضه للهجوم الذي يتعرض له زميله طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض من بعض الأشخاص.

وأضاف حازم إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك :" طارق حامد ليس عنيفا ولكنه جاد في التعامل مع الكرات المشتركة بحكم مركزه كلاعب دائرة في الوسط".

وأتم نجم الزمالك تصريحاته قائلا:" إحنا مش بنلعب تنس..من الطبيعي إن كرة القدم تعتمد على القوة و الالتحامات ".

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ويشار أن حازم إمام ابن القلعة البيضاء، حيث بدأ مع ناشئي الزمالك، إلى أن تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأبيض في 2008، وضل مع الفريق إلى الآن، وخرج منه فقط إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة في 2016.

فيما انضم طارق حامد، لصفوف نادي الزمالك في موسم 2014/2015، قادمًا من نادي سموحة السكندري، ويلعب في مركز الوسط المدافع (لاعب ارتكاز).

وكان طارق حامد قد تعرض في الفترة الأخيرة، إلى انتقادات وجهت إليه بسبب ردود أفعاله العنيفة في الملعب، والتحاماته الشديدة في بعض الأحيان مع لاعبي الفرق المنافسة .