بطولة ألمانيا: الاصابة تبعد زاغادو مدافع دورتموند حتى نهاية الموسم

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دورتموند: انتهى موسم الفرنسي دان-أكسل زاغادو مدافع بوروسيا دورتموند الالماني المصاب بركبته، بحسب ما قال مدربه السبت بعد فوز فريقه على شالكه 4-صفر في الدوري الالماني لكرة القدم.

وقال السويسري لوسيان فافر بعد انتهاء المباراة الاولى لفريقه اثر استئناف البطولة عقب تفشي فيروس كورونا المستجد إن زاغادو البالغ 20 عاما "لن يلعب ابدا هذا الموسم".

ولم يخض قلب الدفاع الفارع الطول مواجهة شالكه التي اقيمت دون جماهير على ملعب "سيغنال ايدونا بارك".

وخاض زاغادو 13 مباراة في الدوري الالماني هذا الموسم وخمس في دوري ابطال اوروبا، بينها مواجهتا ثمن النهائي ضد باريس سان جرمان الفرنسي (2-1 وصفر-2).

وبفوزه على شالكه، قلص دورتموند الفارق الى نقطة مع بايرن ميونيخ المتصدر وحامل لقب الدوري في آخر سبعة مواسم.