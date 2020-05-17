شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن وكوكا ووردة.."لاعيبة مرزقة" في الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قيراط حظ ولا فدان شطارة".. قديماً عندما تحدثوا عن أولئك الذين عاندهم الحظ رغم تفوقهم، أو من ساندهم رغم غياب الأسباب التى يمكن أن تؤهلهم للنجاح لم يجدوا أفضل من هذا التعبير، ولأن كرة القدم عالم لا يتجزأ عن المجتمع وما يضربه من أمثال انطبقت الحكم الشعبية على اللاعبين بأحوالهم المتغيرة فى عالم الساحرة المستديرة، البعض ساندته دعوات الوالدين فى مسيرته ليحصد الإنجاز تلو الآخر دون أن يحتاج للمزيد من الجهد أو حتى المهارة، وربما توفر هذا الأمر في الثلاثي، مروان محسن مهاجم الأهلي، أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني وعمرو وردة لاعب لاريسا السابق.

مروان محسن

رغم الانتقادات الكثيرة التي توجه إليه، هيمن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، على المركز الأساسي سواء مع الفريق الأحمر أو منتخب مصر ورغم تغير الادارات الفنية في الجانبين لأكثر من مرة، وتراجع مستوى مروان وقدرته التهديفية واصل حجز المقعد الأساسي مع الأهلي والمنتخب، وبشكل عام، فمنذ انضمامه إلى الأهلي قبل 4 سنوات، شارك مروان في 67 مباراة سجل 17 هدفاً وصنع 6 أهداف فيما شارك مع المنتخب في 35 مباراة منذ انضمامه في 2011، سجل خلالهم 7 أهداف دولية.

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أحمد حسن كوكا

لا يختلف موقف أحمد حسن كوكا كثيراً عن مروان محسن في مسألة الحظ مع تراجع الكفاءة الهجومية، غير أن مهاجم أولمبياكوس أشيع مؤخراً قرب انتقاله إلى النادي الأهلي، في ظل قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الفرق، كوكا شارك مع الفراعنة في 25 مباراة حتى الآن منذ انضمامه في 2013 لم يسجل سوى 5 أهداف فقط.

عمرو وردة

الكثير من الجدل يثار دائماً حول عمرو وردة صانع ألعاب لاريسا اليوناني سابقاً والذي فسخ تعاقده مع النادي مؤخراً، عمرو وردة انضم إلى الفراعنة وشارك في كأس العالم بروسيا، ورغم أنه شارك مع المنتخب في 30 مباراة دولية منذ عام 2015 لم يسجل وردة سوى هدف واحد فقط.