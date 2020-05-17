مدرب غانا السابق يكشف كواليس خطته في مباراة الـ6-1 أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث كواسي ابياه، المدير الفني السابق لمنتخب غانا، عن كواليس المباراة الشهيرة أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014، لافتًا أنه درس المنتخب المصري جيدا قبل المواجهة الصعبة.

وقال ابياه في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"كانت مباراة صعبة للفريقي واتيحت لي فرصة ان اشاهد المباريات السابقة وقررت حينها التركيز على نقاط الضعف في منتخب مصر".

وأضاف:"قررت تغيير أماكن بعض اللاعبين وأدركت ان صلاح اللاعب الرئيسي وكان علي ايجاد لاعب يراقبه حتى لا يستلم اى كرة".

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وأوضح، أنه قررت الدفه بأسامواه جيان ووضعت بجانبه لاعب صغير السن وشكلنا فريق على اعلى مستوى يومها.

وأشار إلى أن أنه منتخب بلاده لم يعتمد على السحر كما يردد البعض، لكنه السحر تمثل يومها في عزيمة اللاعبين.

وتابع:" كنا نهدف للفوز على منتخب مصر بثلاثية لكن بعد الوصول للهدف الثالث كنا محظوظين بتسجيل 3 أهداف اخرى".

واتم ابياه:" لم اركز على لاعبين كبار فقط وحاولت عمل خليط من الكبار والغار وكنا نتميز بالسرعة الشديدة، والخدعة كانت اعداد اللاعبين نفسيا والتركيز على مناطق ضعف المنتخب المصري".