جروس: التتويج بالكونفدرالية الأغلى في مسيرتي

تحدث السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك سابقا عن أغلى البطولات التي حصدها في مسيرته التدريبية.

وكان جروس قاد الزمالك إلى التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 وذلك قبل رحيله عن الفريق الأبيض.

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وقرر جروس اعتزال التدريب مؤخرا بعد تجربة لم

تكلل بالنجاح مع فريق أهلي جدة السعودي. وقال جروس في تصريحات صحفية إن هناك بطولتين خالدتين في مسيرته الأولى كأس سويسرا 1994 مع جروسهوبر نظرا لكونها البطولة الأولى التي يحصدها في مسيرته والثانية هي الكونفدرالية الإفريقية 2019 مع الزمالك.

وأشار جروس إلى أن التتويج بالكونفدرالية كان غاليا بالنسبة له نظرا لكون تلك البطولة تحققت وسط جماهير الزمالك في مشهد كان مهيبا بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك فاز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.