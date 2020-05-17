أحمد حازم: اجتماع أشرف صبحي مع وزيرة الصحة يحسم مستقبل الدوري

أكد الإعلامي أحمد حازم أنه من المتوقع غدًا صدور القرار النهائي بشأن استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز أو إلغاؤه .

وقال حازم في تصريحات تليفزيونية أن غدا سيتم اجتماع وزيرة الصحة مع وزير الشباب والرياضة لتحديد الموقف بشكل نهائي بشأن مستقبل الدوري .

ويعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعات مكثفة من أجل تحديد موقف مسابقة الدوري العام وكل السيناريوهات المطروحة سواء باستكمال المسابقة أو إلغاءها .

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وكشف مصدر باللجنة الخماسية أنه في حالة اضطرار اتحاد الكرة لإلغاء الدوري سيتم الاستعانة بالسيناريوهات السابقة في هذه الحالات ومنها تحديد الأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية على أساس أخر موسم اكتمل وهو الموسم الماضي ما

يعني مشاركة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

واتخذت اللجنة الطبية باتحاد الكرة عدد من التوصيات للحد من فيروس كورونا وتم إخطار الأندية بها وهى (اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد .

وإلزام المنتخبات القومية وفروع الاتحاد بإتباع الإجراءات الوقائية التالية مثل " تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية،

توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنية والإدارية تحتوى على هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة وصابونة خاصة للاستخدام الشخصى لكل فرد"، توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كورونا والمعتمدة من وزارة الصحة ، التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف، تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر، تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورًا لحين اشعار اخر، تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد، انشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساع