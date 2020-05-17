هشام حطب : رفع الأثقال تعرض لظلم وهناك إنفراجه كبيرة .. وتأجيل الأولمبياد في مصلحة مصر

أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ،ملف رفع الأثقال به العديد من التطورات بعد إستقالة رئيس الاتحاد الدولي بسبب القرارات التي اتخذها ضد العديد من الدول ومن بينها مصر والتي تسببت في ظلم كبير.

قال المهندس هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، أهم القرارات التي اتخذت إلغاء لجنة المنشطات التي شكلها رئيس الاتحاد الدولي المستقيل والتي قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال إلغائها ولدينا العديد من الخطوات خلال الفترة الحالية من أجل رفع الإيقاف عن مصر.

أشار المهندس هشام حطب، مصر تعرضت لظلم كبير وأبناء مصر لاعبي رفع الأثقال على بعد خطوات من التأهل لأولمبياد طوكيو وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية كان في صالحهم ومحمد إيهاب وزملائه سيشاركون بإذن الله في دورة الألعاب الأولمبية ولدينا أمل كبير في قدراته وزملائه في تحقيق إنجاز للرياضة المصرية بعد تحقيقه لبرونزية في دورة الألعاب الماضية ريودي جانيرو 2016 ومعه سارة سمير.

وعن اتحاد الكرة الطائرة، وضعنا خطة خلال الفترة الحالية واتخذنا إجراءات من أجل عبور فترة الأزمات التي مرت بها أعتقد أنها في الطريق الصحيح خلال الفترة الحالية.

أكد المهندس هشام حطب، أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتقام العام القادم 2021 بسبب فيروس

أضاف المهندس هشام حطب ، التمويل للاتحادات يتم من خلال الرعاة ووزارة الشباب والرياضة ولدينا مخصصات من وزارة الرياضة لم يتم تأثرها بما يتم رصده من الرعاة وهو ما كان له أثار إيجابية. الحالية من أجل رفع الإيقاف عن مصر.أشار المهندس هشام حطب، مصر تعرضت لظلم كبير وأبناء مصر لاعبي رفع الأثقال على بعد خطوات من التأهل لأولمبياد طوكيو وتأجيل دورة الألعاب الأولمبية كان في صالحهم ومحمد إيهاب وزملائه سيشاركون بإذن الله في دورة الألعاب الأولمبية ولدينا أمل كبير في قدراته وزملائه في تحقيق إنجاز للرياضة المصرية بعد تحقيقه لبرونزية في دورة الألعاب الماضية ريودي جانيرو 2016 ومعه سارة سمير.وعن اتحاد الكرة الطائرة، وضعنا خطة خلال الفترة الحالية واتخذنا إجراءات من أجل عبور فترة الأزمات التي مرت بها أعتقد أنها في الطريق الصحيح خلال الفترة الحالية.أكد المهندس هشام حطب، أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتقام العام القادم 2021 بسبب فيروس كورونا في صالح الرياضة المصرية ولدينا العديد من الأبطال الذي يتم تجهيزهم خلال الفترة الحالية ورعايتهم من خلال شركات الرعاية ووزارة الشباب والرياضة ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق إنجازات تليق بالرياضة المصرية.أضاف المهندس هشام حطب ، التمويل للاتحادات يتم من خلال الرعاة ووزارة الشباب والرياضة ولدينا مخصصات من وزارة الرياضة لم يتم تأثرها بما يتم رصده من الرعاة وهو ما كان له أثار إيجابية.

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