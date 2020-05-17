العامري فاروق: أنا نائب للخطيب وفي النادي الأهلي لا نتخطى رؤسائنا الأهلي

أجرى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة الاسبق حواراً تليفزيونياً مع الكابتن أحمد شوبير لأول مرة بعد أكثر من عامين بدون أي ظهور إعلامي، أكد فيه العامري فاروق، دعمه لمحمود الخطيب، رئيس النادي، نافيًا فكرة الترشح على منصب رئيس النادى بالانتخابات المقبلة ضد الأخير.

وقال العامري فاروق: "الكلام عن طموحي لرئاسة النادي الأهلي في وجود كابتن محمود الخطيب عيب، هل الكابتن حسن حمدي تخطى الكابتن صالح سليم وهو يعمل معه؟ هل الكابتن الخطيب تخطى الكابتن حسن حمدي وهو يعمل معه؟ لأ إحنا النادي الأهلي، وأنا متربي في النادي الأهلي،وعندنا ثوابت و إحترام وبالتالي أنا في ضهر الكابتن محمود الخطيب دايما داعم وسند ليه".

وفى تصريحات له على قناه تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير حول العديد من الموضوعات الهامة أكد العامرى دعم النادي لمؤمن زكريا لاعب الفريق في أزمته الصحية مشيرا إلى أنه لم يتخل عنه، بل بالعكس كان مجلس الإدارة هو صاحب المبادرة بتحمل كافة تكاليف علاجه.

كما وجه العامري رسالة لمحمد فضل عضو اتحاد الكرة قائلا: "لا توجد أي خلافات بيننا هو شخص محترم للغاية "لكن يجب أن يراعي ما يقول عندما يتحدث عن الأهلى" الذي

ارتدى فانلته خصوصاً عندما تصل الأمور لاقتراح أسماء بديلة لرئاسة النادي.

وفى ظل التعايش مع أزمة كورونا صرح العامري فاروق أن إلغاء الموسم الرياضي سيؤثر على 3.5 مليون أسرة تعمل في هذا المجال في مصر، وأنه على الرغم من إلتزام الأهلي بدفع مرتبات العاملين التي تصل إلى 30 مليون جنيه شهريا وإن المجلس كان حريصا على عدم المساس بهذه المرتبات بعد أزمة كورونا فإن هناك حدوداً لما يمكن أن يتحمله النادي في ظل امتداد الأزمة وتعطيل النشاط الرياضي.

Advertisements

وعند الحديث عن الإنشاءات الهندسية فقد أفاد العامري فاروق في حواره مع الكابتن شوبير ، نقوم الان بأقامة انشاءات على ٣٠ فدان بفرع أهلى الشيخ زايد، يقام عليها مبنى اجتماعى وصاله كاراتية وصاله جمباز ومجمع أسكواش ومبنى ادارى للبنوك والشهر العقارى ومنطقة جلوس عائلات وجراج سيارات حيث أن المجلس انفق ٢٣٠ مليون جنية على الانشاءات الجديدة.

كما فاجأ أعضاء النادي الأهلي بمدينة نصر أنهم سيكون لديهم أول جراج متعدد الطوابق تحت الأرض في نادي في مصر.

وأضاف أن مشروعات النادى الأهلي فى فرع مدينة نصر والشيخ زايد من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه وبالنسبة لفرع التجمع تتولاه الهيئه الهندسيه.

وحكى العامري فاروق قصة تصميم مجسم نسر القلعة الحمراء الموجود أمام فرع مدينة نصر، فقد تعرض للحرق أثناء العمل فيه، نظرًا لنشوب حريق بفرع مدينة نصر أدى لإحتراق ماكيت النسر الذى يمثل شعار النادى، ثم تم انشائه من جديد في مكان مؤمن لتفادي احتمال التخريب ثم تم صبه من النحاس الخالص باللون الذهبي والذى يصل وزنه لـ 6 أطنان، مضيفا أنه كان هناك اقتراح أن يكون النسر فضياً ولكن المجلس رفض لأن النادي الأهلي هو رقم ١ ودائماً يلعب على الذهب.

أختتم شوبير حواره مع العامري فاروق بسؤاله عن حقيقة وجود أي خلافات بينه وبين الكابتن الخطيب أو أي من أعضاء مجلس الإدارة فكان رده أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة حيث يروجها البعض لزعزعة الاستقرار في الكيان مضيفاً أن علاقته بالكابتن الخطيب ترجع إلى سنوات تزاملا فيها سويا كأعضاء في مجلس الإدارة قبل أن يصبح الكابتن الخطيب نائبا للكابتن حسن حمدي ثم رئيساً للنادي ويختار الوزير العامري نائباً له.

وقام العامري فاروق بتوجيه الشكر لكافة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارته فرداً فرداً داعياً إياهم والجماهير إلى الاحتفال بذكرى حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والتي تحل بعد خمسة أيام، مشدداً أن النادي الأهلي لا يسعى وراء ألقاب ولكنها تأتي تقديراً لإنجازاته وبطولاته المستمرة والتي سترشحه لأن يكون نادياً للقرن الجديد بإذن الله.