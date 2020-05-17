توني أوليفيرا يكشف كواليس رحلته التدريبية القصيرة مع الأهلي

كشف توني أوليفيرا المدرب الإسبق للفريق الأول بالنادي الأهلي، كواليس الفترة التدريبية القصيرة التي قضاها مع القلعة الحمراء.

وكان أوليفيرا تولى تديب الأهلي لمدة 4 شهور موسم 2003 - 2004.

وقال أوليفيرا خلال تصريحات تليفزيونية، " قضيت

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4 أشهر مع الأهلي فقط، وكانت فترة جيدة".

وتابع حديثه " في هذه الفترة لم يكن يمتلك الأهلي لاعبين جيدين مثل محمد أبوتريكة، فعلى سبيل المثال في

ذلك الوقت منتخب مصر كان يضم 11 لاعبًا من الزمالك ولاعب واحد فقط من الأهلي".

وأضاف" حينما رحلت تعاقد الأاهلي مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الرائعين الذين حصدوا البطولات فيما بعد".

وأتم حديثه " أعلم أن الأهلي يحتل المرتبة الأولى في أفريقيا من حيث البطولات والشعبية الجماهيرية".