أشاد البرتغالي توني أوليفيرا بمواطنه مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق الأول بالنادي الأهلي، مشيرًا أنه مدرب استثنائي استطاع أن يسجل اسمه في تاريخ الكرة المصرية. في تاريخ الكرة المصرية. وقال أوليفيرا مدرب الأهلي الأسبق في تصريحات تليفزيونية، " مانويل جوزيه كتب اسمه في تاريخ الكرة المصرية بسبب الانجازات التي حققها مع الأهلي سواء محلية أو قارية". في تاريخ الكرة المصرية بسبب الانجازات التي حققها مع الأهلي سواء محلية أو قارية". وأضاف مدرب الأهلي الأسبق أن فيريرا مدرب الزمالك السابق يمتلك شخصية مختلفة وقدم نتائج مميزة مع الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توني أوليفيرا : مانويل جوزيه مدرب استثنائي سجل اسمه في تاريخ الكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.