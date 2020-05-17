رياضة | أحمد فتحي: محمد صلاح واجهة مشرفة للكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي: محمد صلاح واجهة مشرفة للكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي، خلال استضافته في برنامج "زملكاوي " الذي يبث عبر قناة الزمالك، إنه يتابع مباريات النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بشغف كبير.

وأضاف أحمد فتحي في البرنامج الذي يقدمه طارق يحيي، أن "صلاح" يقدم وجبات كروية دسمة في الدوري الإنجليزي ويشرف الكرة المصرية بمهارته، وقدراته الفنية العالية.

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وواصل:" لدي أصدقاء في انجلترا أكدوا لي إن الانجليز صاروا يتابعون الدوري المصري عشقًا في محمد صلاح".

وأتم الفنان الكوميدي تصريحاته مؤكدًا على أن الإخلاص الذي يتمتع به محمد صلاح هو سر نجاحه في أوروبا، وعشق جمهور ليفربول على وجه التحديد له .