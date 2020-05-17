رياضة | برشلونة مهتم بموهبة ألمانية جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة مهتم بموهبة ألمانية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة إلى وجود اهتمام من جانب نادي برشلونة الإسباني بضم عدد من لاعبي اياكس الألماني.

وأوضحت تقارير صحفية أخرى، في الساعات الأخيرة حقيقة هذه الأنباء، وأكدت أنه بالفعل يوجد اهتمام من جانب برشلونة لضم سيرجينو ديست ظهير أياكس، الذي رفض عرض بايرن ميونخ، لأنه يحلم بالانتقال إلى قلعة الكامب نو في الموسم المقبل، لكن الصفقة لم تحسم بعد.

وشددت التقارير ذاتها أن برشلونة لن يتحرك للحصول على خدمات أي ظهير أيمن، قبل أن يرحل البرتغالي نيلسون سيميدو إلى فريق آخر.

يشار إلى أن مفاوضات برشلونة مع سيميدو لتجديد عقده لم يكتب لها النجاح، واقترب النادي الإسباني من بيع الظهير البرتغالي أو إقحامه في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان أو يوفنتوس.