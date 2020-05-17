رياضة | كارتيرون يطالب ادارة الزمالك بضم هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطالب ادارة الزمالك بضم هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع نادي بيراميدز.

وطالب المدير الفني للزمالك إدارة النادي بسرعة التحرك من أجل حسم صفقة أحمد أيمن منصور لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أحمد أيمن منصور يمتلك العديد من المهارات ويستطيع شغل أكثر من مركز فى خط الدفاع، منها قلب الدفاع والظهير الأيسر بجانب إجادته فى بعض الفترات اللعب كظهير أيمن.

Advertisements

ويبحث مسئولو الزمالك عن طرق لإقناع بيراميدز بالموافقة على بيع اللاعب، خصوصا أنه يرغب فى العودة للقلعة البيضاء ولكن وضع شرط أن يتم الحصول على موافقة ناديه لإتمام المفاوضات.

وكان الزمالك طالب بالحصول على خدمات أكثر من لاعب من صفوف نادي بيراميدز.

وجاء رد نادي بيراميدز على هذه العروض بالرفض القاطع في ظل تمسك المدير الفني تشاشيتش بجميع العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق.