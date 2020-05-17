رياضة | أوس أوس: "فشلت في اختبارات الزمالك وعلي ربيع وشه حلوعلينا"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوس أوس: "فشلت في اختبارات الزمالك وعلي ربيع وشه حلوعلينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الكوميدي محمد أسامة "أوس أوس"، أنه كان يمارس لعبة كرة القدم في شوارع حي إمبابة منذ صغره.

وأضاف أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" كنت أفضل حارس مرمى في إمبابة، وكان من الصعب أن يُسجل أحداً هدفاً في ظل وجودي حارساً للمرمى".

وأكد "أوس أوس"، أنه دخل اختبارات الناشئين في نادي الزمالك للعب كحارس مرمى، ولكنه سقط بسبب قصر قامته وانتهاء الوقت المحدد للاختبارات دون تقديم شيئاً.

وأضاف خلال تصريحاته أن زميله علي ربيع دائماً ما يكون "وش السعد" على الزمالك، قائلًا: "عندما كنت أذهب للاستاد لمساندة الزمالك برفقة علي ربيع كان الفريق الأبيض ينتصر في كل مرة".

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وأوضح أسامة :" علي ربيع أكثر ممثل يجيد لعب الكرة من بين نجوم مسرح مصر".

ورفض بدوره الفنان الكوميدي علي ربيع، الكشف عن ميوله وانتمائه الكروي، مفضلاً الاحتفاظ بها لعدم إثارة الجدل.

وقال ربيع خلال مداخلة لبرنامج "زملكاوي":" انا لا أحب التعصب، ولدي روح رياضية كبيرة، وكنت أفضل الزمالك وقتما كان حسام حسن مديراً فنياً للنادي".

وجاء رد "أوس أوس" على تصريحات علي ربيع مؤكداً أنه يشجع الأهلي وكان يتمنى خسارة الزمالك في المباريات التي يحضرها الثنائي داخل مدرجات الملعب.