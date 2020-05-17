رياضة | أوس أوس: الزمالك لديه أفضل اللاعبين في مصر.. ومصطفى محمد "أسطورة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوس أوس: الزمالك لديه أفضل اللاعبين في مصر.. ومصطفى محمد "أسطورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبي الكرة المصرية في الوقت الحالي.

وأضاف "أوس أوس" خلال استضافته في برنامج "زملكاوي" مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك، أن الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، يقدم مستويات جيدة مع الفريق.

وواصل:" الزمالك دائماً تظهر معادن لاعبيه في الأوقات الصعبة ويكسب الرهان دائماً في التحديات الكبرى".

وقال الفنان الكوميدي:" توقعت تتويج الزمالك بلقبي السوبر المصري والأفريقي في فبراير، والضغوط العصبية التي يتعرض لها اللاعبين تدفعهم لتحقيق الألقاب".

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وأشاد محمد أسامة بجميع لاعبي الزمالك هذا الموسم وعلى رأسهم المهاجم الشاب مصطفى محمد، موضحاً:" مصطفى محمد يمتلك جميع المقومات التي تدفعه ليكون أسطورة في اللعبة مستقبلاً".

كما أثنى"أوس أوس"، على الدور الذي يلعبه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في الموسم الجاري.

وقال:" مرتضى منصور حوّل سخرية البعض من النادي إلى طاقة إيجابية للاعبين استمدوا من خلالها روح البطولة، ومن ثم جاءت تتويجات فبراير".

ولفت أوس أوس في تصريحاته أن مباراة السوبر المصري التي حقق خلالها الزمالك اللقب على حساب الأهلي هي أحب المباريات إلى قلبه.