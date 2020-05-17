رياضة | ترتيب الدوري الألماني قبل مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الألماني قبل مباراة يونيون برلين وبايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت أمس السبت 16 مايو مباريات الجولة 26 من الدوري الألماني لكرة القدم، بعد توقف دام لأكثر من 60 يوماً، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت 6 مباريات من الجولة، بدأت بديربي "الرور" بين بوروسيا دورتموند وضيفه شالكة، والتي انتهت بفوز الجراد الأصفر برباعية دون رد، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونخ لنقطة واحدة، قبل لقاء الأخير اليوم ضد يونيون برلين.

وتراجع لايبزج للمركز الرابع بعد تعادله مع ضيفه فرايبورج بنتيجة 1-1، تاركاً موقعه لبوروسيا مونشنجلادباخ، الذي فاز على مضيفه إينتراخت فرانكفورت بثلاثية مقابل هدف.

وحقق فولفسبورج فوزاً صعباً على مضيفه أوجسبورج بنتيجة 2-1، فيما لم يجد هيرتا برلين أي صعوبة في سحق هوفنهايم على أرضه بثلاثية نظيفة، وتعادل فورتونا دوسلدورف مع ضيفه بادربورن دون أهداف في صراع المؤخرة.

مباريات اليوم

وتقام اليوم الأحد 17 مايو مبارتين، حيث يلتقي كولن مع ضيفه ماينز بملعب "راين إينيرجي شتاديون"، ويحل بايرن ميونخ المتصدر ضيفاً على ملعب "أن دير ألتين فورستيري" لمواجهة يونيون برلين.

ترتيب الدوري الألماني قبل مواجهات اليوم

1- بايرن ميونخ – 55 نقطة من 25 مباراة.

2- بوروسيا دورتموند – 54 نقطة من 26 مباراة.

3- بوروسيا مونشنجلادباخ – 52 نقطة من 26 مباراة.

4- لايبزج – 51 نقطة من 26 مباراة.

5- باير ليفركوزن – 47 نقطة من 25 مباراة.

Advertisements

6- فولفسبورج – 39 نقطة من 26 مباراة.

7- فرايبورج – 37 نقطة من 26 مباراة.

8- شالكة – 37 نقطة من 26 مباراة.

9- هوفنهايم – 35 نقطة من 26 مباراة.

10- كولن – 32 نقطة من 25 مباراة.

11- هيرتا برلين – 31 نقطة من 26 مباراة.

12- يونيون برلين – 30 نقطة من 25 مباراة.

13- إينتراخت فرانكفورت – 28 نقطة من 25 مباراة.

14- أوجسبورج – 27 نقطة من 26 مباراة.

15- ماينز – 26 نقطة من 25 مباراة.

16- فورتونا دوسلدورف – 23 نقطة من 26 مباراة.

17- فيردر بريمن – 18 نقطة من 24 مباراة.

18- بادربورن – 17 نقطة من 26 مباراة.