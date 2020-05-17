رياضة | أحمد فتحي: كنت شاهد عيان على إلغاء هدف حسن شحاتة في مرمى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي: كنت شاهد عيان على إلغاء هدف حسن شحاتة في مرمى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي، أنه كان يحضر مباريات الزمالك منذ صغره من قلب المدرجات.

وأوضح أحمد فتحي أن والده هو من كان وراء انتمائه وحبه للزمالك، وهو السبب الرئيسي لتعلقه ومتابعة النادي الأبيض إلى الآن.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أول مباراة ساندت فيها الزمالك من الاستاد كانت في عام 1982 التي اُلغي خلالها هدف حسن شحاتة في مرمى الأهلي بلقاء القمة".

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وواصل فتحي :" الجميع فوجىء بإلغاء هذا الهدف ولكني لم أنفعل لحظتها".

وأتم تصريحاته مؤكداً أنه كان يعشق مشاهدة حسن شحاتة في الملعب، لمهارته الكبيرة، وأن يقدر الفريق الأبيض وأنه بالفعل مدرسة الفن والهندسة في كرة القدم المصرية .