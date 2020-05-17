رياضة | عمرو بركات: لا أفكر في العودة للأهلي وأتمنى عودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمرو بركات: لا أفكر في العودة للأهلي وأتمنى عودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بركات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إن تركيزه منصب عقب عودة النشاط الكروي على الاستمرار في تقديم مستواه المميز الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة مشددا في الوقت ذاته بأنه لا يفكر في العودة للأهلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"الجهاز الفني للفريق منحنا برنامجا تدريبيا للسير عليه حتى نسمع أي أخبار سارة بعودة النشاط الرياضي".

وتابع :"كل لاعب حاليا مسؤول عن نفسه فلاعب كرة القدم يبقى مسؤول على نفسه طالما أنه خارج الملعب، لكن حتى الآن لا نعرف ما هو مصير الدوري".

وواصل:"الجهاز الفني بقيادة البرتغالي بيدرو يتابع التدريبات عبر واتس أب ويقوم بالاطمئنان على اللاعبين، ويحاول متابعتنا من وقت إلى الأخر".

وأردف :"التدريبات التي منحها لنا الجهاز الفني تجهز اللاعبين بنسبة 60% وأعتقد أنه من المهم أن نواظب عليها".

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وواصل :"أتمنى عودة النشاط الكروي، وطموحاتي هي مواصلة الظهور بمستوى مميز مثلما كنت عليه قبل توقف النشاط".

وأردف :"حاليا أنا سعيد بالتواجد في نادي الجونة وتفكيري منصب على تعويض السنوات التي ضاعت مني خلال تواجدي في النادي الأهلي".

وزاد :"عندما أشعر بأنني استعدت مستواي بشكل قوي سأفكر في مصيري".

وواصل :"كان هناك تقصير مني في السنوات الماضية، تعرضت للظلم لكن الأكيد أن هناك تقصير من جانبي".

وأتم :"تفكيري منصب على التركيز واستعيد مستواي مرة أخرى ثم بعد ذلك ننتظر ما سيحدث".