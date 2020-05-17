رياضة | هشام ماجد: شعبية الزمالك أكبر من نظيرها للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هشام ماجد: شعبية الزمالك أكبر من نظيرها للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان الزملكاوي هشام ماجد، أن شعبية الزمالك أكثر من نظيرها للأهلي.

وقال هشام ماجد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" دائماً ما يتردد أن جماهير الأهلي أكثر من جماهير الزمالك ولكنه اتضح أنه العكس، ففي أي تجمع أجد جماهير الأبيض تتفوق في الأعداد".

وأتم ماجد حديثه مؤكداً أن شهر فبراير الماضي كان الأعظم في تاريخ الزمالك بعد التتويج بلقبي السوبر المصري والأفريقي واجتنياز عقبة الترجي في دوري الأبطال.

يذكر أن الفنان هشام ماجد اشتهر بحبه وتشجيعه لنادي الزمااك وأعلن ذلك مرارا وتكرارا في العديد من المقابلات الصحفية.