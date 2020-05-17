رياضة | أحمد فتحي: والدي سر انتمائي للزمالك.. وطارق حامد لاعب غير عادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي: والدي سر انتمائي للزمالك.. وطارق حامد لاعب غير عادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي، أن والده سر انتمائه للقلعة البيضاء، وكان السبب الرئيسي في تشجيع الزمالك منذ الصغر، وهو من نقل له حب النادي الأبيض.

وأضاف فتحي خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نشأت وسط عائلة تنتمي للزمالك ولذلك ساندت الفريق".

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وأوضح الفنان الكوميدي إنه من عشاق مشاهدة طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر، وأنه واحد ممن يحبون طريقه لعبه.

وقال :" طارق حامد لاعب غير عادي في القوة والالتحامات وأستمتع بمشاهدته كثيرا داخل الملعب".

وأتم فتحي تصريحاته :" عشقت الزمالك بسبب طريقة لعبه الجميلة، حقاً هي مدرسة فن وهندسة في عالم كرة القدم".