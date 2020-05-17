شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى يقرر عقد اجتماع بالفيديو لإخطار اللاعبين بإغلاق ملف الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتزم إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى عقد جلسة مع لاعبيه عبر الفيديو كونفراس لإخطارهم بضرورة إغلاق ملف الرحيل عن النادى لاسيما باهر المحمدى كابتن الفريق حيث يرى المجلس أن التفريط فى أياً من اللاعبين بالوقت الحالى سوف يثير أزمة كبيرة مع الجماهير ، وأصدر النادى الإسماعيلى بياناً عبر موقعه الرسمى لكشف موقف النادى من الموافقة على رحيل باهر المحمدى كابتن الفريق، بعدما ترددت أنباء عن توقيعه للأهلى خلال الساعات الماضية. وقال البيان: "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة، بأن ما تداولته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، عن نية النادى الإسماعيلى فى التفريط فى اللاعب باهر المحمدى أو بعض لاعبى الفريق، هو أمر عار تمامآ من الصحة.

وشدد البيان على أن تلك المنصات الإعلامية تفتقد النزاهة وتعمل لصالح بعض الجهات التي تهدف لإثارة الرأى العام، ومحاولة تحريض اللاعبين على أنديتهم من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية وذلك على حساب مصالح الاندية وهو ما يؤثر بالسلب على الكرة المصرية بشكل عام وعلى أندية الاقاليم التى تنوي الحفاظ على لاعبيها للمنافسة على البطولات المحلية والخارجية برغم الصعاب التى تواجه تلك الاندية من حيث قلة الموارد والتجاهل الاعلامى الذى يوجه لأندية بعينها "

وكان المهندس ابراهيم عثمان قد صرح فى وقت سابق بأنه لا نية فى التفريط فى اى لاعب من لاعبى القوام الاساسى للفريق الا فى حالة تحقيق بطولة لاسعاد جماهير النادى الاسماعيلى العظيمة فى كل مكان ، وقد سبق وأصدر النادى بيان على لسان رئيس النادى فى الرابع من أبريل الماضى يؤكد فيه تلك التصريحات جاء فيه : "صرح المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة بأن ماتردد حول نية النادى فى التفريط فى باهر المحمدى قائد الفريق إضافة للثنائى الشاب عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق وغيرهم ممن يمثلون القوام الأساسى للفريق هو عارٍ تماما عن الصحة ، مؤكدا بأن ما تم تداوله عبر عبر وسائل الاعلام سواء التليفزونية أو المقروءة أو الاليكترونية فى هذا الشأن لايمت للحقيقة بصلة ويستهدف ضرب استقرار النادى.

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وأضاف عثمان بأن هؤلاء اللاعبين ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة سعيا للاستفادة من قدراتهم فى تحقيق الإضافة الفنية للفريق ،مشيرا إلى أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى مهما كانت الاغراءات وذلك ضمن السياسة التى تشمل اعادة بناء الفريق الذى تكبد النادى مبالغ كبيرة فى تكوينه والصبر على اللاعبين حتى يتحقق النضج الفنى والذهنى ،بحيث يكونوا قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى واسعاد جماهير الدراويش.

وواصل بأنه سيتم السماح بحصول بعض اللاعبين على فرص احتراف فى الخارج شريطة تحقيق بطولة غائبة عن النادى الاسماعيلى منذ سنوات طويلة ،وذلك من أجل إسعاد جماهير الدراويش المتعطشة لتحقيق تلك البطولة خاصة وأنها تساند اللاعبين بكل قوة فى الفترات الأخيرة برغم غياب البطولات.

وأردف عثمان بأنه يعى تماما عالم الاحتراف الذى يشهده الوسط الكروى لكن الهدف الأهم والأسمى هو اسعاد الجماهير وذلك من خلال تحقيق نتائج مميزة على كافة الأصعدة.

وطالب الناظر جماهير النادى الواعية بضرورة الإلتفاف حول الفريق وعدم الإلتفات لتلك الشائعات والتى تهدف فى المقام الأول محاولة هز الإستقرار الذى ييفرضه مجلس الإدارة.