شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط لعودة النشاط تدريجياً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب وضع مجلس دبي الرياضي ضوابط صارمة سيصار إلى تطبيقها على خط مساعيه لإعادة النشاط الرياضي تدريجياً في إمارة دبي ووفق الضوابط الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث حدد 18 سنة كحد أدنى و60 سنة كحد أقصى، للمشاركة في أي نشاط رسمي يقام في الإمارة، كما طلب من بعض الاتحادات الرياضية التي تجاوبت مع دراسته بشأن إعادة النشاط موافاته بإجراءاتها المتخذة بخصوص تعقيم المنشآت والتجهيزات الرياضية، كما طلب موافاته بأسماء فرق العمل ومنسق المتابعة والتنفيذ للإجراءات الاحترازية المحددة من كل اتحاد. وتأتي مساعي مجلس دبي لإعادة النشاط الرياضي بالتنسيق الكامل مع كل جهات الاختصاص بالدولة.

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