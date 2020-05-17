شكرا لقرائتكم خبر عن كو يحذر من تمرد رياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو، من أن المسؤولين الرياضيين قد يتمردون على القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، مع معاناتهم لإعادة إقامة الأحداث الكبرى.
وقال كو: «علينا أن نسترشد بما تقوله لنا الحكومات، لكن يتعين علينا أيضاً اتخاذ قراراتنا الخاصة، قد نصل إلى لحظة تقرر فيها الرياضة أنها مستعدة لتنظيم الأحداث، حتى لو لم يكن ذلك دائماً بموافقة تلك السلطات».
كانت هذه تفاصيل خبر كو يحذر من تمرد رياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.