اخبار الرياضه

كو يحذر من تمرد رياضي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كو يحذر من تمرد رياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو، من أن المسؤولين الرياضيين قد يتمردون على القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس ، مع معاناتهم لإعادة إقامة الأحداث الكبرى.

وقال كو: «علينا أن نسترشد بما تقوله لنا الحكومات، لكن يتعين علينا أيضاً اتخاذ قراراتنا الخاصة، قد نصل إلى لحظة تقرر فيها أنها مستعدة لتنظيم الأحداث، حتى لو لم يكن ذلك دائماً بموافقة تلك السلطات».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كو يحذر من تمرد رياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا