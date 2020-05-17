كو يحذر من تمرد رياضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو، من أن المسؤولين الرياضيين قد يتمردون على القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، مع معاناتهم لإعادة إقامة الأحداث الكبرى.

وقال كو: «علينا أن نسترشد بما تقوله لنا الحكومات، لكن يتعين علينا أيضاً اتخاذ قراراتنا الخاصة، قد نصل إلى لحظة تقرر فيها الرياضة أنها مستعدة لتنظيم الأحداث، حتى لو لم يكن ذلك دائماً بموافقة تلك السلطات».