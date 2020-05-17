الامارات | رياضي إماراتي يرد على ناصر القصبي بعد انتقاد غيث في "قلبي اطمأن"

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضي إماراتي يرد على ناصر القصبي بعد انتقاد غيث في "قلبي اطمأن" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، على الرد سريعاً على الفنان السعودي ناصر القصبي والذي كان قد انتقد حلقة برنامج “قلبي اطمأن” أمس والذي ساعد فيها مقدم البرنامج غيث، الفنان اللبناني صلاح تيزاني المعروف باسم "أبو سليم"، وهو واحد من رموز الحركة الفنية في لبنان.

وكان ناصر القصبي قد أشاد بالبرنامج ولكنه علق على نقطة سلبية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: “البرنامج الإماراتي ليطمئن قلبي حقق نتائج طيبه في المواسم السابقة لفكرته الإنسانية النبيلة ولا شك ان صناع هذا البرنامج مشكورين قد قدموا مساعدات عظيمه للبسطاء في كل مكان . لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان ابو سليم ... أرآها مؤذية ومهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلاً”.

وبمجرد أن كتب الفنان السعودي تغريدته توالت ردود الأفعال السلبية تجاه رأيه وأكدوا المتابعين أن كل الضيوف لا ينشر وجوههم إلا بعد الحصول على موافقتهم.

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وحرص الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي على الرد برأيه على ما قاله الفنان السعودي وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “وماذا يختلف الممثل عن الانسان العادي ! كل شخص من الممكن أين يكون في هذا الموقف ويحتاج مساعدة الناس والبرنامج بالطبع يتم بتواصل ناس دالة على الخير كما يقول مقدمه .. اشادتك استاذ ناصر مقدرة ولكن نختلف معك في وصفك بأن تلبية حاجة سعى فيها اهل الخير تصبح مهينة أو مؤذية !”.

وأضاف العواني: “استاذ ناصر كثير من المشاهد التمثيلية نراها مؤذية ومهينة ولا خير فيها للناس وتستحق تعليق منك ونتمنى نسمعه ودع غيث ينفع الناس بطريقته التي يحبها الجميع”.

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